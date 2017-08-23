Смоленскэнерго выявило около 450 фактов хищений электроэнергии за первое полугодие 2017 года

За первое полугодие 2017 года сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» выявили 446 фактов хищений электроэнергии на территории Смоленской области. При этом энергетики составили 441 акт безучетного потребления электроэнергии на 5,3 млн кВт*ч (что позволило увеличить объем выручки филиала от услуг по передаче электроэнергии на 14,1 млн руб), и 4 акта бездоговорного потребления электроэнергии почти на 0,13 млн кВт*ч.



Специалисты филиала ведут постоянную работу по выявлению и пресечению фактов неучтенного потребления электроэнергии. Основной инструмент борьбы с хищениями – ежемесячные рейды сотрудников районов электрических сетей (РЭС) по проверке работы приборов учета и осмотру воздушных линии на предмет незаконных подключений. Если факт хищения установлен, составляется акт бездоговорного или безучетного потребления, которые передаются нарушителю. Оплата по ним производится потребителем, допустившим хищение электроэнергии, непосредственно в адрес филиала. В случаях, когда оплата не производится, нарушителей ждет судебное разбирательство и сумма долга возрастает на величину судебных издержек, которые также оплатит нарушитель.



Основными видами нарушений, по которым энергетики выявляют факты хищения, являются различные способы воздействия на прибор учета, срыв пломб с электросчетчиков, замена прибора учета без уведомления сотрудников филиала, умалчивание о факте выхода прибора учета из строя, подключение энергопринимающих устройств помимо счетчика и подключение к электрическим сетям без заключения договора на энергоснабжения со сбытовой компанией.



Помимо нарушения закона хищение электроэнергии несет в себе серьезные проблемы. Во-первых, технологическое присоединение в обход сетевой организации, выполненное «кустарным» способом может привести к нарушениям в работе сетевого оборудования и поражению электрическим током. Во-вторых, дополнительная неучтенная нагрузка на сеть приводит к перепадам напряжения, выходу из строя бытовых приборов, может спровоцировать пожар или даже создать угро­зу жизни и здоровью людей.



Добросовестные потребители могут помочь энергетикам в решении этих проблем, сообщив о возможных фактах хищения в сетевую организацию по телефону круглосуточной прямой линии 8-800-50-50-115, по короткому номеру 13-50 (со стационарных телефонов) или электронной почте vorunet@mrsk-1.ru. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании.