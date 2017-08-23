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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Смоленскэнерго выявило около 450 фактов хищений электроэнергии за первое полугодие 2017 года

Смоленскэнерго выявило около 450 фактов хищений электроэнергии за первое полугодие 2017 года

25 августа 2017, 17:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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За первое полугодие 2017 года сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» выявили 446 фактов хищений электроэнергии на территории Смоленской области. При этом энергетики составили 441 акт безучетного потребления электроэнергии на 5,3 млн кВт*ч (что позволило увеличить объем выручки филиала от услуг по передаче электроэнергии на 14,1 млн руб), и 4 акта бездоговорного потребления электроэнергии почти на 0,13 млн кВт*ч.

Специалисты филиала ведут постоянную работу по выявлению и пресечению фактов неучтенного потребления электроэнергии. Основной инструмент борьбы с хищениями – ежемесячные рейды сотрудников районов электрических сетей (РЭС) по проверке работы приборов учета и осмотру воздушных линии на предмет незаконных подключений. Если факт хищения установлен, составляется акт бездоговорного или безучетного потребления, которые передаются нарушителю. Оплата по ним производится потребителем, допустившим хищение электроэнергии, непосредственно в адрес филиала. В случаях, когда оплата не производится, нарушителей ждет судебное разбирательство и сумма долга возрастает на величину судебных издержек, которые также оплатит нарушитель.

Основными видами нарушений, по которым энергетики выявляют факты хищения, являются различные способы воздействия на прибор учета, срыв пломб с электросчетчиков, замена прибора учета без уведомления сотрудников филиала, умалчивание о факте выхода прибора учета из строя, подключение энергопринимающих устройств помимо счетчика и подключение к электрическим сетям без заключения договора на энергоснабжения со сбытовой компанией.

Помимо нарушения закона хищение электроэнергии несет в себе серьезные проблемы. Во-первых, технологическое присоединение в обход сетевой организации, выполненное «кустарным» способом может привести к нарушениям в работе сетевого оборудования и поражению электрическим током. Во-вторых, дополнительная неучтенная нагрузка на сеть приводит к перепадам напряжения, выходу из строя бытовых приборов, может спровоцировать пожар или даже создать угро­зу жизни и здоровью людей.

Добросовестные потребители могут помочь энергетикам в решении этих проблем, сообщив о возможных фактах хищения в сетевую организацию по телефону круглосуточной прямой линии 8-800-50-50-115, по короткому номеру 13-50 (со стационарных телефонов) или электронной почте vorunet@mrsk-1.ru. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
Эта новость часть сюжета Энерговоровство
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