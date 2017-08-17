Юго-Западный РЭС АО "ОЭК" ведет работы по подготовке к осенне-зимнему периоду

Анонс RusCable Insider Digest
25 августа 2017, 16:33
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК, ОЗП-2017-2018
Сотрудники Юго-Западного района электрических сетей (РЭС) АО «Объединенная энергетическая компания» ведут работы по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2017-2018 гг.
В настоящее время в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства АО «ОЭК» к работе в холодное время года в Юго-Западном РЭС выполнено техническое обслуживание электрооборудования на 206 трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных трансформаторных подстанций (РТП), техническое обслуживание электрооборудования на 403 пунктов питания наружного освещения, 11 капитальных ремонтов ТП и РТП, а также два текущих ремонта ТП.
Кроме того, произведена замена 12 кабельных вводов на кабель из сшитого полиэтилена на трех ТП.
Особое внимание работниками Юго-Западного РЭС уделяется электросетевому имуществу, от которого осуществляется электроснабжение социально-значимых объектов, таких как больницы и поликлиники, детские сады и школы, центральные тепловые пункты, подземные пешеходные переходы и другие объекты.
Все мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей Юго-Западного административного округа города Москвы и повышение качества предоставляемых АО «ОЭК» услуг.