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Отраслевые новости: Энергетика

Юго-Западный РЭС АО "ОЭК" ведет работы по подготовке к осенне-зимнему периоду

Юго-Западный РЭС АО ОЭК ведет работы по подготовке к осенне-зимнему периоду

25 августа 2017, 16:33
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК, ОЗП-2017-2018

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Сотрудники Юго-Западного района электрических сетей (РЭС) АО «Объединенная энергетическая компания» ведут работы по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2017-2018 гг.

В настоящее время в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства АО «ОЭК» к работе в холодное время года в Юго-Западном РЭС выполнено техническое обслуживание электрооборудования на 206 трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных трансформаторных подстанций (РТП), техническое обслуживание электрооборудования на 403 пунктов питания наружного освещения, 11 капитальных ремонтов ТП и РТП, а также два текущих ремонта ТП.

Кроме того, произведена замена 12 кабельных вводов на кабель из сшитого полиэтилена на трех ТП.

Особое внимание работниками Юго-Западного РЭС уделяется электросетевому имуществу, от которого осуществляется электроснабжение социально-значимых объектов, таких как больницы и поликлиники,  детские сады и школы, центральные тепловые пункты, подземные пешеходные переходы и другие объекты.

Все мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей Юго-Западного административного округа города Москвы и повышение качества предоставляемых АО «ОЭК» услуг.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"
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