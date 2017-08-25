Юрий Зайцев призвал усилить претензионную работу в отношении должников в системе ЖКХ Чеченской Республики

На совещании в Пятигорске, которое было посвящено проблемам электросетевого комплекса Чеченской Республики, обозначены и обсуждены практически все вопросы, от которых зависит развитие энергосистемы данного субъекта РФ. В мероприятии, проведенном генеральным директором МРСК Северного Кавказа Юрием Зайцевым, приняли участие все его заместители по направлениям, а также управляющий директор АО «Чеченэнерго» Русланбек Докуев.



В числе поднятых тем – вопросы подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, доработки инвестиционной программы, которая предполагает затраты более 21 млрд рублей и требует четкого взаимодействия с Министерством энергетики РФ и Министерством по делам Северного Кавказа РФ. Также обсуждалось оснащение ПС «Гудермес-сити» устройствами автоматической частотной разгрузки (АЧР), которые ускорят завершение работ и запуск этой подстанции современного типа.



Не обошли участники совещания и актуальные проблемы платежной дисциплины и сокращения сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях. «Если сравнивать с показателями предыдущего года, в этом году в части платежей есть положительная динамика – сборы за 7 месяцев т.г. выросли на 374 млн рублей (это 20%), по населению – на 173 млн рублей, - эти данные озвучил руководитель департамента по реализации и энергосбытовой деятельности Арсен Циканов. - Однако в сфере ЖКХ эти показатели в сравнении с 2016 годом ухудшились – уровень оплаты составил всего 27,3 %!»



«В этой части необходимо срочно предпринять все возможные меры, теснее взаимодействовать с муниципалитетами, активизировать претензионно-исковую работу, - отреагировал на озвученные показатели Юрий Зайцев. - У нас даже в Дагестане уже есть позитивная динамика в платежах за электроэнергию предприятий жилищно-коммунального комплекса, а Чеченская Республика, которая сделала неплохой рывок во всех направлениях, здесь отстает».



В отношении потерь электроэнергии ситуация в ЧР тоже неоднозначная. Если, как сообщил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг Константин Аликов, за первое полугодие цифры радуют – уровень потерь был ниже факта прошлого года, а по итогам первого квартала соответствовал плановым, то в июле пошел значительный рост. Самые высокие показатели в Грозном – почти 40 %, в Гудермесе – 42 %, в Курчалое – 45 %. Русланбек Докуев привел объективные причины такой ситуации, в числе которых – рост потребления электроэнергии из-за аномальной жары. Он также уверил, что по итогам года ситуацию с потерями удастся выправить. «Снижению потерь в сетях будет способствовать установка приборов учета в МКД, - продолжил тему Константин Аликов. – Надо сказать, что динамика в этом процессе есть – по состоянию на 18 августа установлено 587 общедомовых приборов учета из 1572 запланированных».



Отдельно в повестке совещания стоял вопрос выстраивания работы по взаимодействию с клиентами. «В Грозном на базе одного из пунктов оплаты необходимо создать серьезный Центр обслуживания потребителей – такой, как действует в Махачкале и какой мы планируем открыть во Владикавказе», - дал поручение руководитель МРСК Северного Кавказа своим профильным заместителям и руководителю «Чеченэнерго». Русланбек Докуев, в свою очередь, предложил открыть такие пункты во всех крупных районных центрах ЧР. «Такая работа должна служить интересам потребителя и созданию для него более комфортных условий - как в части оплаты за энергоресурс, так и в предоставлении других услуг, которые мы оказываем людям», - завершил тему Юрий Зайцев.