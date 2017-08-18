 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Урок электробезопасности, энергоэффективности и экологии провели сотрудники "Колэнерго" в детском лагере

Урок электробезопасности, энергоэффективности и экологии провели сотрудники Колэнерго в детском лагере

25 августа 2017, 13:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО

Обсудить на форуме

182 просмотра

Представители Молодежного совета и отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») провели урок электробезопасности в детском лагере «Лапландия». В тематическом занятии приняли участие 20 детей из городов из Мурманска, Мончегорска, ЗАТО Островной, поселков Мурмаши и Териберка.

Ребятам в возрасте от 8 до 11 лет напомнили о мерах предосторожности при нахождении вблизи энергообъектов, о недопустимости приближения к оборванным проводам и запрете проникновения на территории энергообъектов. Также внимание детей акцентировали на правилах обращения с бытовыми электроприборами.

Отдельный блок урока был посвящен теме энергосбережения и экологии, в рамках проводимого в 2017 году в России Года экологии.

Ребятам рассказали о необходимости экономного использования электроэнергии, о применении несложных энергоэффективных технологий и правильной утилизации опасных ртутьсодержащих изделий.

На память об уроке специалисты «Колэнерго» подарили детям расписание уроков и закладки для книг с иллюстрациями по основным правилам электробезопасности, а также памятку «Электробезопасное селфи», специально разработанную для юных любителей запечатлеть себя на фоне технических объектов.

По словам старшего воспитателя детского лагеря «Лапландия» Рамили Агафоновой: «ребятам очень понравился урок, они получили много новой и полезной информации».

В ближайших планах воспитателя – проведение викторины для детей на основе полученных знаний для закрепления материала по электробезопасности, энергоэффективности и экологии.

Напомним, для удобства детей, родителей и педагогов на сайте МРСК Северо-Запада разработан специальный портал «Подружись с электричеством», где собраны игры, наглядные пособия и методические материалы по профилактике детского травматизма.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!