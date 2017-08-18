Урок электробезопасности, энергоэффективности и экологии провели сотрудники "Колэнерго" в детском лагере

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25 августа 2017, 13:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО
Представители Молодежного совета и отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») провели урок электробезопасности в детском лагере «Лапландия». В тематическом занятии приняли участие 20 детей из городов из Мурманска, Мончегорска, ЗАТО Островной, поселков Мурмаши и Териберка.
Ребятам в возрасте от 8 до 11 лет напомнили о мерах предосторожности при нахождении вблизи энергообъектов, о недопустимости приближения к оборванным проводам и запрете проникновения на территории энергообъектов. Также внимание детей акцентировали на правилах обращения с бытовыми электроприборами.
Отдельный блок урока был посвящен теме энергосбережения и экологии, в рамках проводимого в 2017 году в России Года экологии.
Ребятам рассказали о необходимости экономного использования электроэнергии, о применении несложных энергоэффективных технологий и правильной утилизации опасных ртутьсодержащих изделий.
На память об уроке специалисты «Колэнерго» подарили детям расписание уроков и закладки для книг с иллюстрациями по основным правилам электробезопасности, а также памятку «Электробезопасное селфи», специально разработанную для юных любителей запечатлеть себя на фоне технических объектов.
По словам старшего воспитателя детского лагеря «Лапландия» Рамили Агафоновой: «ребятам очень понравился урок, они получили много новой и полезной информации».
В ближайших планах воспитателя – проведение викторины для детей на основе полученных знаний для закрепления материала по электробезопасности, энергоэффективности и экологии.
Напомним, для удобства детей, родителей и педагогов на сайте МРСК Северо-Запада разработан специальный портал «Подружись с электричеством», где собраны игры, наглядные пособия и методические материалы по профилактике детского травматизма.