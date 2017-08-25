В Германии озвучено предложение о слиянии крупнейших производителей стали

Как сообщает германская деловая газета «Handelsblatt», глава промышленной группы GMH Holding Юрген Гроссман обратился в правительство земли Северный Рейн — Вестфалия с просьбой о предоставлении государственной финансовой поддержки для своего плана объединения ведущих металлургических компаний страны.



По данным издания, Юрген Гроссман предлагает осуществить слияние металлургического подразделения группы ThyssenKrupp, которая в настоящее время ведет переговоры о его объединении с европейским сталелитейным бизнесом индийской компании Tata Steel, не с ней, а с Salzgitter, вторым по величине производителем стали в Германии, и его компанией GMH Holding. В результате в Германии должна возникнуть крупная национальная металлургическая корпорация, которую пресса уже назвала «German Steel AG», указывая на традиционную тесную связь государства и крупного частного бизнеса в стране.



План Юргена Гроссмана основывается, прежде всего, на том соображении, что в европейской металлургической отрасли и так проходят процессы консолидации. При этом корпорация ArcelorMittal благодаря своему недавнему приобретению итальянского меткомбината Ilva в настоящее время контролирует около трети регионального рынка листового проката.



Гроссман обеспокоен тем, что слияние ThyssenKrupp Stahl и меткомбинатов Tata Steel в Нидерландах и Великобритании приведет к созданию второго такого гиганта. Эта дуополия, по его мнению, может оказаться опасной для менее крупных игроков, в частности, Salzgitter и GMH Holding и даже привести к их уходу с рынка.



Кроме того, против объединения металлургического подразделения ThyssenKrupp и Tata Steel выступают германские профсоюзы. Они не без основания боятся широкомасштабной ликвидации рабочих мест после такого слияния. По германским законам профсоюзы пользуются большим влиянием на национальных предприятиях и могут достаточно эффективно защищать своих членов от увольнения. Однако новая объединенная компания, зарегистрированная в Великобритании, будет иметь гораздо большую степень свободы в отношении своего персонала.



Пока что вероятность создания «German Steel AG» выглядит минимальной. От своего детища открестился даже сам Юрген Гроссман, сообщивший в интервью Reuters, что он не поддерживает эту идею, вызвавшую неприятие у европейской общественности. Однозначно против такого слияния и создания «национального чемпиона» в металлургической отрасли выступила компания Salzgitter.



Наконец, GMH Holding просто не в состоянии финансово потянуть слияние, стоимость которого оценивается в 6 млрд. евро. Эта компания представляет собой группу из более 20 металлургических и металлообратывающих предприятий в Германии, Австрии и США, выпускающих широкий сортамент компонентов и деталей для автомобиле-, судостроения и других машиностроительных секторов. Крупнейший метзавод, входящий в ее состав, Georgsmarienhuette в земле Северный Рейн — Вестфалия, выплавляет лишь около 1 млн. т стали в год. Чистая прибыль группы составила за прошлый год только 43 млн. евро. Поэтому без государственной финансовой поддержки GMH Holding просто не сможет осуществить свой план.



Тем не менее, идея о создании германского металлургического объединения, как говорится, вброшена в массы. По крайней мере, она может получить поддержку со стороны профсоюзов либо, с другой стороны, ускорить продолжающиеся уже два года переговоры между ThyssenKrupp и Tata Steel.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»