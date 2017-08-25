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Отраслевые новости: Россия

В "Интер РАО" заявили об отсутствии проблем в работе с Siemens

В Интер РАО заявили об отсутствии проблем в работе с Siemens

25 августа 2017, 16:59
Рубрика: Россия
Метки: Siemens, ИНТЕР РАО

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Немецкий концерн Siemens выполняет все обязательства перед "Интер РАО", проблем с поставками и сервисом оборудования нет, сообщил журналистам председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук.

"Никаких проблем ни с поставками оборудования, ни с сервисом с нашими немецкими партнерами нет, все обязательства выполняются", — ответил Ковальчук на вопрос о том, предупреждал ли Siemens "Интер РАО" о сложностях в дальнейшей работе.

"Интер РАО" в пятницу запустило новый энергоблок Пермской ГРЭС мощностью 861 МВт, на котором установлены генераторы Siemens. По словам Ковальчука, с немецким концерном заключен пятилетний энергосервисный контракт по этому оборудованию.

Siemens этим летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.

Источник: РИА Новости

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