В "Интер РАО" заявили об отсутствии проблем в работе с Siemens

Анонс RusCable Insider Digest
25 августа 2017, 16:59
Рубрика: Россия
Метки: Siemens, ИНТЕР РАО
Немецкий концерн Siemens выполняет все обязательства перед "Интер РАО", проблем с поставками и сервисом оборудования нет, сообщил журналистам председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук.
"Никаких проблем ни с поставками оборудования, ни с сервисом с нашими немецкими партнерами нет, все обязательства выполняются", — ответил Ковальчук на вопрос о том, предупреждал ли Siemens "Интер РАО" о сложностях в дальнейшей работе.
"Интер РАО" в пятницу запустило новый энергоблок Пермской ГРЭС мощностью 861 МВт, на котором установлены генераторы Siemens. По словам Ковальчука, с немецким концерном заключен пятилетний энергосервисный контракт по этому оборудованию.
Siemens этим летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.
Источник: РИА Новости