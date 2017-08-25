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Отраслевые новости: Россия

В РЖД назвали возможных инвесторов строительства магистрали "Евразия"

В РЖД назвали возможных инвесторов строительства магистрали Евразия

25 августа 2017, 13:48
Рубрика: Россия
Метки: РЖД, ИНВЕСТИЦИИ

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РФПИ, Фонд шелкового пути, Банк БРИКС, ЕАБР и российско-китайский фонд могут быть привлечены к финансированию создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Евразия", следует из презентации РЖД, с которой ознакомились РИА Новости.

Протяженность грузопассажирской ВСМ от Пекина через Москву до Берлина, которая соединит железные дороги Китая и Европы через коридор Пекин-Москва-страны Европы, составит 9,447 тысячи километров. Общие капитальные затраты на создание ВСМ в рамках этого проекта от белорусского Бреста до китайского Урумчи через Россию и Казахстан оцениваются в 7,84 триллиона рублей. Проект планируется реализовать с учетом набора мер отечественной государственной и международной поддержки.

"Варианты вовлечения банков развития и фондов: РФПИ, Фонд шелкового пути, банк БРИКС, ЕАБР, Российско-Китайский фонд", — говорится в презентации.

Минтранс РФ в июле сообщал, что РЖД совместно с "Китайскими железными дорогами" подготовят ТЭО проекта высокоскоростного грузопассажирского сообщения "Евразия", который соединит железные дороги Китая и Европы через коридор Пекин-Москва-страны Европы, объединив китайскую сеть China railway corp и создаваемую Европе сеть Euro carex. Скорость движения по этому коридору протяженностью 10 тысяч километров составит до 300 километров в час. Сроком реализации Минтранс указывал 2035 год.

Источник: РИА Новости

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