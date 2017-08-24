В Сочи студенческий стройотряд Кубаньэнерго завершил трудовой сезон

Участники студенческого строительного отряда «Стремительный» – студенты Ресурсного центра по энергетике Сочинского профессионального техникума – завершили летний трудовой семестр на объектах Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети»).



– Было очень интересно почувствовать себя работником большого, дружного коллектива, пообщаться на равных со взрослыми людьми, которые в энергетике много лет. Здесь мне выдали трудовую книжку, и самая первая запись в ней – о работе в Кубаньэнерго. Это же навсегда! И я думаю, этим можно гордиться, – говорит студент 2-го курса Ресурсного центра по энергетике Петр Вахромеев.



Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян поблагодарил студентов за работу и подчеркнул, что развитие студотрядовских традиций помогает трудовой и социальной адаптации молодежи:



– Студенческий стройотряд – прекрасный профессиональный старт. Вы получили новый опыт и новые впечатления, проверили свои силы, познакомились с жизнью предприятия. Уверен, что когда вы придете работать в Сочинские электрические сети – выбор будет осознанным. Это особенно важно потому, что в энергетике случайных людей не бывает.



В течение двух летних месяца стройотрядовцы были задействованы в подготовке исполнительной документации и в строительных работах на территории Сочинских электросетей. Бойцы «Стремительного» не остались в стороне и от социальной работы. Студенты помогали энергетикам проводить уроки электробезопасности на летних площадках, а также подключились к важному городскому проекту: закладке нового парка развлечений и отдыха в микрорайоне Макаренко.



В свою очередь, заместитель директора Сочинского профессионального техникума Алексей Савчук напомнил, что работа стройотряда «Стремительный» на объектах Кубаньэнерго стала логичным продолжением партнерской деятельности Ресурсного центра по энергетике и Сочинских электрических сетей в текущем учебном году.



– Наше сотрудничество ознаменовалось проведением многих значимых мероприятий не только профессиональной, но социальной направленности. В их числе – проведение уроков электробезопасности, организация экскурсий для школьников в Кубаньэнерго и в Ресурсный центр, совместное участие в городской профориентационной выставке «Профи в профиль», участие в программе «Площадки нашего двора» и другие. Каждый год и количество, и качество проводимых мероприятий растет!



Алексей Савчук добавил, что совместная деятельность энергетиков, педагогов и студентов не остается не замеченной со стороны жителей и гостей курорта. Желающих поступить в Ресурсный центр по энергетике с каждым годом становится больше и больше.