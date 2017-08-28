Анонс RusCable Insider Digest
28 августа 2017, 16:27
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский принял участие в круглом столе «Угольная промышленность в России: 295 лет истории и новые возможности».
Представители компаний, госорганов, эксперты обсудили текущее состояние и тенденции развития угольной отрасли в долгосрочной перспективе. Участники поделились стратегическими планами российских компаний, рассмотрели региональные особенности развития угольной промышленности.
Замглавы энергетического ведомства Анатолий Яновский отметил положительную тенденцию развития отрасли: «Угольная промышленность, несмотря на непростые геополитические условия, находится на позитивном этапе своего развития: растут объемы добычи и переработки угля, вводятся новые предприятия, обновляются производственные мощности, увеличиваются налоговые отчисления отрасли в бюджет. В текущем году прогнозируется рекордный в современной России объем добычи угля в 400 млн. тонн».
Заместитель Министра отметил успех программы поэтапной ликвидации убыточных шахт Кузбасского района, предполагающей выдачу лицензий на пользование новыми участками недр с обременением обязательствами по проведению ликвидационных мероприятий на убыточных шахтах. «Подобная программа существенно снижает бюджетную нагрузку, а также позволяет решить проблему как вывода отработавших свой ресурс мощностей, так и нейтрализации накопленного экологического ущерба», - добавил он.
Также Анатолий Яновский затронул вопрос реформирования нормативно-правовой базы в части недропользования, подчеркнув необходимость существенного сокращения процедуры согласования проектной документации.
По мнению замглавы Минэнерго, следует повышать эффективность госрегулирования на стадии реализации проектов. В этом вопросе он отметил успешно начатую в прошлом году практику контроля выполнения планов обеспечения безопасного ведения работ. «Затраты на обеспечение безопасных условий работы многократно меньше средств, необходимых для ликвидации последствий крупных аварий», - уточнил заместитель Министра.
По его мнению, российский угольный сектор в целом выглядит недооцененным относительно других мировых аналогов, особенно в сравнении с угольными компаниями стран АТР. «Мы видим значительный потенциал роста компаний при условии развития инструментов привлечения внешнего финансирования», - сказал Анатолий Яновский.