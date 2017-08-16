Энергетики ПАО "ТГК-1" завершили капитальный ремонт котла на Автовской ТЭЦ

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28 августа 2017, 16:20
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1
На Автовской ТЭЦ завершился капитальный ремонт котлоагрегата №3. За полтора месяца отремонтированы поверхности нагрева энергетического котла, горелки, запорная арматура трубопроводов, проведена ревизия контрольно-измерительной аппаратуры.
— Капитальные ремонты направлены на восстановление полного ресурса оборудования. Для этого проводится ревизия и замена агрегатов, а также контроль металла основных узлов. Это позволит повысить надежность работы станции, — пояснил директор Автовской ТЭЦ Анатолий Пасека.
Ремонтная программа «ТГК-1» направлена на обеспечение бесперебойной работы оборудования, улучшение эффективности эксплуатации электростанций и повышение экологической безопасности производства и надежности энергоснабжения потребителей.