Филиал Калугаэнерго: подготовка к ОЗП идет в строгом соответствии с планом

24 августа под председательством заместителя Губернатора Калужской области Геннадия Новосельцева состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве Калужской области. В работе комиссии принял участие Врио заместителя генерального директора – директора филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Владимир Комков.



Он доложил о ходе подготовки филиала «Калугаэнерго» к осенне-зимнему периоду 2017/2018 г.г. На данные момент готовность к ОЗП электросетевого комплекса Калугаэнерго составляет 79%. Всего в рамках подготовки к зиме энергетиками будет проведен ремонт 28 ПС 35-110 кВ и 962 ТП (РП) 6-10/0,4 кВ и 3046 км ВЛ всех классов напряжения, произведена расчистка и расширение трасс ВЛ на площади 2703 га.



На основе анализа технологических нарушений, возникших в ноябре 2016 года вследствие прохождения по территории региона «ледяного дождя», в программу подготовки к ОЗП 2017-2018 г.г. были внесены дополнительные мероприятия. Так, на 132 % увеличены объемы работ по расчистке и расширению трасс ВЛ, втрое увеличено финансирование программы закупки высокопроходимого автотранспорта, а также современной спецтехники для расчистки просек ВЛ (мульчеров). Увеличены объемы работ по замене «голого» провода на самонесущий изолированный провод на ВЛ 10 кВ, проходящим по лесной местности. В 2017 году будет заменено 196 км такого провода, что позволит минимизировать риск технологических нарушений при неблагоприятных погодных условиях. Также для повышения надежность электроснабжения и автоматизации сети 6-10 кВ будет установлено 24 реклоузера.



Для временной подачи электроэнергии потребителям в случае нарушения электроснабжения в филиале «Калугаэнерго» полностью укомплектован парк резервных источников снабжения электроэнергией. На балансе Калугаэнерго находится 77 РИСЭ общей мощностью 4,4 МВт. При необходимости парк РИСЭ может быть увеличен за счет привлечения дополнительных сил и средств филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.



Работы по подготовке к зиме в филиале «Калугаэнерго» идут полным ходом и в строгом соответствии с графиками. К 1 октября все основные мероприятия в рамках подготовки к ОЗП будут завершены. Оценку готовности филиала «Калугаэнерго» к работе в условиях максимальных зимних нагрузок, даст многоуровневая межведомственная проверка, итогом которой станет получение Паспорта готовности к осеннее-зимнему периоду.