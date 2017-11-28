Костромаэнерго в первом полугодии исполнило около двух тысяч договоров технологического присоединения

"Томский призрак" или
28 августа 2017, 14:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОСТРОМАЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям за первое полугодие 2017 года. В отчетный период специалисты предприятия исполнили 1890 договоров ТП общей присоединяемой мощностью 25,6 МВт. Более 4500 договоров находятся на этапе исполнения.
Активные работы по технологическому присоединению велись в сфере жилищного строительства: энергетики обеспечили ТП 32 многоэтажных домов в разных районах Костромской области общей мощностью около 2 МВт. Также к сетям были присоединены 15 новых объектов малого и среднего бизнеса и 8 социально значимых объектов, среди которых здание детского сада на 120 мест, детский спортивный комплекс в Костроме, парк 3-летия Победы в Межевском районе и здание школы в Буйском районе.
Подробную информацию, касающуюся услуги технологического присоединения к электрическим сетям Костромаэнерго можно получить в Центре обслуживания потребителей филиала по адресу: г. Кострома, пр. Мира, д. 53, в пунктах по работе с потребителями в районах электрических сетей, а также позвонив на бесплатную прямую линию энергетиков МРСК Центра 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). Кроме того, подать заявку на услугу ТП можно через интернет-приемную на сайте МРСК Центра www.mrsk-1.ru