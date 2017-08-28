Кубаньэнерго проведет капитальный ремонт ЛЭП в Кореновском районе

Анонс RusCable Insider Digest
28 августа 2017, 14:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП
Специалисты Усть-Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») выполнят замену дефектных фарфоровых изоляторов на стеклянные на ВЛ 35 кВ «Сергиевская – Россия». Всего энергетики смонтируют свыше 67 новых изоляторов на 32 железобетонных опорах.
Ремонты на этом объекте проводятся в несколько этапов: весной − до начала сельскохозяйственных работ, в августе и сентябре − по завершению работ на полях. В ходе ремонта специалисты филиала заменят фарфоровые изоляторы на современные, из закалённого стекла. Стеклянные изоляторы имеют более высокую изолирующую способность, механическую прочность, а также термическую и химическую устойчивость. Дефекты на них можно обнаружить визуально, без применения специальной техники. Это позволяет оперативно выполнить ремонт, не допуская возникновения нештатной ситуации на линии.
Энергетики заменят 8 комплектов линейно-сцепной арматуры на современное оборудование – спиральные зажимы. Новое оборудование обеспечивает более надежное по сравнению с болтовым соединением и термосваркой сопряжение элементов гирлянд подвесных изоляторов и их крепления к опорам.
Кроме этого, на линии электропередачи будут отремонтированы 14 опор и 41 фундамент опор, от древесно-кустарниковой растительности расчищено 1,78 га трасс.
Важно отметить, что ремонт высоковольтного оборудования проводится собственными силами Компании (хозяйственным способом) без привлечения подрядных организаций.
– Выполнение главной на сегодняшний день задачи – подготовить энергообъекты к зиме – идет строго по графику, наши бригады полностью обеспечены материалами и необходимой техникой, – подчеркнул директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.