На острове Октябрьский началась прокладка кабельных линий для обеспечения электроэнергией стадиона

На острове Октябрьский специалисты «Янтарьэнерго» активно проводят инженерные работы для обеспечения энергетической инфраструктурой этой территории. Так, энергетики прокладывают 8 километров кабельных линий напряжением 10 киловольт и строят два распределительных пункта (РП), от которых будет непосредственно подключена электроустановка нового стадиона. Накануне от подстанции «Береговая» до одного из РП, который уже смонтирован, энергетики проложили 400 метров кабеля.



Также кабельные линии монтируют от двух действующих распределительных пунктов к строящимся. Это нужно для того, чтобы обеспечить резервное питание энергообъектов стадиона на случай технологических нарушений.



Стоит отметить, что подстанция «Береговая», которая обеспечит электроснабжение главного стадиона и сопутствующей инфраструктуры, будет подключена по кабельным линиям 110 киловольт, общей протяжённостью 1,8 км. Энергетики уже смонтировали 1,3 км. Оставшаяся часть кабельных линий будет проложена под водой. Планируется, что к прокладке кабеля по Преголе энергетики приступят 30 августа.



Напомним, что во время проектирования было принято решение о прокладке именно кабельных сетей на острове для создания красивого архитектурного облика территории и обеспечения надежного электроснабжения нового микрорайона города. В прошлом году были демонтированы опоры высоковольтных линий электропередачи и изменена схема энергоснабжения острова.



Подстанция закрытого типа «Береговая» первая такого формата в регионе. Подстанция будет работать полностью в автоматическом режиме, без обслуживающего персонала. Оборудование, которое будет эксплуатироваться на центре питания, российского производства. Помимо электроснабжения самого стадиона, подстанция обеспечит электроэнергией 200 гектаров новой городской территории и свяжет две действующие подстанции 110 киловольт «Северная» и «Центральная». Это всё позволит обеспечить надежность энергоснабжения областного центра.



Строительство объекта завершилось в декабре 2016 года. Сейчас ведется пуско-наладка оборудования. Срок сдачи объекта – октябрь этого года.