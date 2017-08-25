Подготовка энергообъектов Хабаровских электрических сетей к предстоящему ОЗП идет по графику

Анонс RusCable Insider Digest
28 августа 2017, 15:07
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК, ОЗП-2017-2018
В Хабаровске под председательством губернатора Вячеслава Шпорта состоялось расширенное заседание правительства по вопросам подготовки энергосистемы и ЖКХ Хабаровского края к отопительному периоду 2017-2018 года, в котором принял участие руководитель хабаровского филиала АО «ДРСК».
Директор Хабаровских электрических сетей Александр Бакай доложил присутствующим на совещании представителям органов власти и предприятий ТЭК и ЖКХ края о текущем выполнении ремонтной кампании филиала.
- По состоянию на 01 августа силами ХЭС произведен капитальный ремонт электросетей и трансформаторных подстанций на сумму почти 85 миллионов рублей, что в физическом выражении составляет 313 км воздушных линий 110/35/10/0,4 кВ, 13 трансформаторов 35-110 кВ/6-10 кВ, а также более 770 гектаров очищенной от деревьев и кустарников просеки ВЛ. Все работы производятся согласно утверждённому ранее графику без отставаний, - уточнил Александр БАКАЙ.
Необходимый запас технологического оборудования и материалов для восстановления работоспособности энергообъектов после аварий и выполнения внеплановых ремонтов в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» полностью укомплектован и используется по целевому назначению. В рамках аварийного запаса только на ремонтно-восстановительные работы в этом году предприятием предусмотрено почти 9,5 миллионов рублей.
Кроме этого, руководитель сетевой компании рассказал о реализации инвестиционной программы ХЭС-2017, освоение которой за первые семь месяцев 2017 года составило 50 процентов от запланированного. Среди наиболее значимых ее объектов – выдача мощности Совгаванской ТЭЦ, масштабная реконструкция в Комсомольске-на-Амуре подстанций «Береговая» и «Городская» и соединяющей их кабельной линией 35 кВ, а также объекты ТОСЭР: реконструкция ПС 110 кВ «ГВФ» (ТОР «Хабаровск») и подключение к сетям ДРСК площадки «Парус» (ТОР «Комсомольск-на-Амуре»).
В целом, все работы по подготовке к холодам идут по графику.