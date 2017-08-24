Получено разрешение на строительство крупнейшей в Великобритании СЭС мощностью 20 МВт

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28 августа 2017, 17:10
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Муниципальный совет шотландского округа Мори (Moray Council) выдал английской компании Elg in Energy , занятой в сфере разработки и строительства фотогальванических солнечных электростанций ( СЭС ), разрешение на строительство (planning permission) для СЭС Urquhart проектной мощностью 20 МВт .
Новая станция должна быть построена возле деревни Аркарт (Urquhart), к востоку от Элгина ( Elgin), административного центра округа, и в случае у спешной реализации проекта станет крупнейшей солнечной станцией в Великобритании . В настоящее время крупнейшей в стране с читается СЭС Errol Estate установленной мощностью 1 3 МВт в графстве Перт в центральной Шотландии , введенная в эксплуатацию в мае 2016 г .
Комплекс оборудования СЭС Urquhart, размещаемый на трех площадках общей площадью в 47 0 00 м2 ( что эквивалентно площади 40 футбольных полей ) , будет включать до 80 000 солнечных панелей, трансформаторную подстанцию и 20 инверторных модулей . Станция будет оборудована системой охранного видеонаблюдения . Все электрические соединения СЭС будут выполнены подземными кабелями , что позволит сохранить возможность выпаса овец вокруг станционных площадок , т . е . сельскохозяйственное назначение земель .
Работы по строительству СЭС должны начаться в течение ближайших нескольких месяцев . Разрешение на строительство предусматривает 30-летний срок использования отведенного для станции земельного у частка , после чего компания - разработчик проекта в течение года должна будет вывести станцию из эксплуатации и провести рекультивацию земель , занимаемых СЭС , в объеме , согласованном с Советом округа Мори .