Система накопления энергии ZTT востребованы даже в Германии

Несколько месяцев назад группа ZTT завершила монтаж, провела испытания и сдала в эксплуатацию сетевую систему накопления энергии Smart Grid (On-Grid) в Германии. Это уже не первый заказ для Европы. Система применяется на одном из заводов немецкой компании Weber Automotive GmbH.



Пиковая мощность системы составила 605 кВт, энергоёмкость 0,5 МВт·ч, номинальное напряжение cети переменного тока AC 380 В. Система размещена в 40 футовом контейнере, что обеспечивает быстрый монтаж, высокую мобильность и безопасность. В состав контейнера входят все необходимые системы для жизнеобеспечения и эксплуатации системы, включая входные и выходные распределительные щиты. Основа системы - литий-ионные железо-фосфатные аккумуляторы и мощный двунаправленный инвертор. Все основное оборудование спроектировано и изготовлено группой ZTT.

Основная задача системы обеспечить баланс между пиком и провалом потребления электроэнергии при производстве деталей для автомобилей на заводе, что позволило значительно увеличить эффективность производства. За счет модуляции частоты и регулирования напряжения удалось увеличить качество электроэнергии, используемой для электропитания, что очень важно для работы заводского оборудования, особенно станков с программным управлением. Система обеспечивает резервное электроснабжение основного производства, что позволило отказаться от использования дизель-генераторной установки.



Преимущества сетевых систем накопления энергии ZTT: