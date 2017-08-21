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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Студенческие энергетические отряды "Липецкэнерго" завершили трудовой сезон 2017

Студенческие энергетические отряды Липецкэнерго завершили трудовой сезон 2017

28 августа 2017, 14:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛИПЕЦКЭНЕРГО

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С 3 июля по 15 августа на объектах филиала трудились 23 студента липецкого государственного технического университета и задонского политехнического техникума. Прежде чем приступить к работе ребята прошли инструктажи по технике безопасности, изучили правила охраны труда и, будучи полностью укомплектованными необходимыми материалами, инструментом и спецодеждой, получили допуски для работы с энергооборудованием.

Бойцы студотрядов под руководством опытных мастеров в составе бригад специалистов Липецкэнерго снимали показания приборов учета электроэнергии, участвовали в плановом техническом обслуживании ТП и ВЛ. Со всеми этими и другими задачами студенты справились на отлично.

Трудовые будни энергетических отрядов разбавили культурно-массовые мероприятия, в которых ребята смогли проявить себя как с творческой, так и спортивной стороны. Это забег на один километр в рамках программы «Вместе мы первые» приуроченной ко дню города Липецка, где боец энергетического отряда занял третье место. Экскурсия в музее Липецкого авиацентра имени В.П. Чкалова, где ребят познакомили с историей липецкой «малой воздушной академии», Студенты ЛГТУ участвовали в велопробеге организованном филиалом «Липецкэнерго», общая протяженность маршрута составила приблизительно тридцать километров. Студенты задонского политехникума – в областном велофестивале, который прошел в рамках приоритетного проекта «Здоровый регион». Также студотрядовцы приняли активное участие в открытом первенстве по пляжному волейболу среди предприятий топливно-энергетического комплекса региона, организатором которого стал филиал «Липецкэнерго». Одним из ярких событий для студентов стала экскурсия на Нововоронежскую атомную электростанцию. Студотрядовцы посетили зал с тренировочным образцом блочного щита управления энергоблоком, где специально для бойцов смоделировали две аварийные ситуации и продемонстрировали слаженность действий сотрудников диспетчерского отдела АЭС по устранению «внезапных» неполадок.

«Экскурсия на НВ АЭС – это уникальный шанс ближе познакомится с отраслью атомной энергетики. Основной объем теоретической информации в данной сфере мы обычно получаем в высших учебных заведениях, но лично присутствовать на предприятии такой значимости, и воочию наблюдать за работой энергетиков на АЭС – это совершенно другой уровень! Впечатления от поездки остались самые положительные!» - прокомментировал участник студенческого энергетического отряда «12 kW молодости» Александр Нежумира.

Впереди у ребят серьезная подготовка к творческим конкурсам на лучший студенческий энергетический отряд, участие в которых принимают студотрядовцы со всей России. 1 сентября 2017 года студенты примут участие в фестивале энергосбережения «Вместе ярче».

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"

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