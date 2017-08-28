Товары из ЕАЭС запретят смешивать с поставками из других стран

Минфин объявил о пересмотре преференций при госзакупках товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — ведомство готовит новый приказ, предусматривающий, как и сейчас, предоставление 15-процентного стоимостного преимущества поставщикам союзной продукции. По замыслу Минфина, участники, в заявках которых присутствуют и иностранные товары, больше не смогут пользоваться привилегиями, даже если доля зарубежных меньше, чем союзных. Такая инициатива объясняется возможными злоупотреблениями — доля иностранных товаров может быть умышленно занижена в целях неправомерного получения преференций.



Минфин разрабатывает проект нового приказа о предоставлении 15-процентной стоимостной преференции участникам госзакупок, предлагающим товары из стран ЕАЭС. Документ заменит прежний приказ Минэкономики. Необходимость разработки нового приказа в Минфине объясняют передачей ведомству полномочий по регулированию контрактной системы. Сейчас документ проходит процедуру межведомственного согласования. В Минэкономики проекта пока не видели.



Действующий сейчас приказ Минэкономики предоставляет ценовые привилегии участникам госзакупок, предлагающим в своих заявках поставки из перечня товаров российского, армянского, белорусского, казахстанского и киргизского происхождения — начиная от продуктов, медицинских изделий и мебели и заканчивая промышленным оборудованием. Согласно приказу Минэкономики, если в закупках побеждает участник, предлагающий товар из стран ЕАЭС, контракт будет заключен по предложенной им цене. Для поставщиков иностранного товара в случае их победы предусмотрены менее выгодные условия — понижение на 15% цены контракта.



Приоритет для поставщиков товаров, произведенных на территории союза, Минфин намерен сохранить, поясняя, что такой «механизм сдерживает участников аукциона, предлагающих иностранный товар, от активного снижения цены на торгах, чем предоставляется ценовое преимущество участникам, предлагающим товар из ЕАЭС». Кроме того, останутся в силе и «балльные» преимущества при рассмотрении заявок, запросе котировок и предложений.



Изменения будут заключаться в отказе от привилегий для участников, предлагающих товары ЕАЭС, стоимостная доля которых по отношению к иностранным товарам свыше 50% (если заявка наряду с «союзными» товарами содержит товары, например, китайского происхождения). Объясняют такое решение в Минфине «невозможностью объективного администрирования размера» такой доли, поскольку ее расчет производится на основе ценовой информации участника. Такие сведения, поясняют в ведомстве, «могут быть представлены недобросовестным участником с целью получения преференции путем манипуляций в структуре ценового предложения через искусственное занижение стоимости иностранных товаров и завышение стоимости товаров из ЕАЭС». Кроме того, планируется в целом не допускать смешения в одной закупке включенных в перечень товаров с товарами, которых в нем нет, это «не позволит осуществить уход заказчика от применения норм данного приказа путем формирования смешанной закупки».



Эти изменения поддерживает омбудсмен по закупкам Сергей Габестро, называя их «разумными», поскольку происхождение товаров контролировать очень сложно. Как он пояснил “Ъ”, «можно получить любой сертификат, подтверждающий, что это продукция, например, казахстанского происхождения, даже если это продукция Siemens».



Источник: Коммерсант.

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