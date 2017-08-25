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Пресс-релизы

В Санкт-Петербурге состоялась встреча руководства ПАО "ФИЦ" с компаниями Siemens AG и Trench

В Санкт-Петербурге состоялась встреча руководства ПАО ФИЦ с компаниями Siemens AG и Trench

28 августа 2017, 14:56
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ

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Исполняющий обязанности Генерального директора Н.В. Богомолов провел совещание с представителями международных компаний Siemens AG и Trench.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия по направлениям применения передовых мировых технологий при проектировании и строительстве Федерального испытательного центра, внедрения инновационных технологических решений и локализации производства электротехнического оборудования.

Особое внимание было уделено участию ПАО «Федеральный испытательный центр» и Siemens в программах инновационного развития электросетевого комплекса. По мнению участников, ключевым техническим решением станет создание "умной" сети с применением передовых высокотехнологичных решений в области инфраструктурной инженерии.

В рамках встречи стороны заявили о намерении продолжения сотрудничества между компаниями по ключевым направлениям.

Компания: ПАО "ФИЦ"
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