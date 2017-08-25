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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Тулэнерго проходит проверка готовности к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок

В Тулэнерго проходит проверка готовности к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок

28 августа 2017, 17:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018

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В четырех производственных отделениях филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» начали работу комиссии по проверке готовности электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2017-2018 года.

В ходе проверок в Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетях будут оцениваться своевременность и полнота проведения ремонтов основного и вспомогательного оборудования, готовность персонала и техники к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур, укомплектованность необходимыми средствами защиты и теплой одеждой. Также будут проверены устройства релейной защиты и автоматики, средства связи и технологического управления.

В состав комиссий, кроме руководителей технического блока Тулэнерго и производственных отделений филиала, вошли также сотрудники Приокского управления Ростехнадзора, Центра технического надзора и Главного управления МЧС России по Тульской области.

Завершатся работы по оценке готовности производственных отделений к работе в ОЗП 15 сентября текущего года.

Напомним, что получению паспорта готовности филиала «Тулэнерго» к работе в ОЗП всегда предшествуют реализация ремонтной кампании, введение в строй новых объектов и внедрение современных технологий, выполнение инвестиционной программы, тщательная подготовка персонала. Все эти усилия направлены на достижение приоритетной цели - обеспечения надежного электроснабжения потребителей Тульской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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