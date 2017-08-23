"Владимирэнерго" информирует потребителей: энергокомпания не имеет договорных отношений с ООО "Энергоконтроль"!

В адрес филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» поступили жалобы и обращения жителей Владимира и Суздальского района по поводу проведения осмотров их приборов учета электроэнергии представителями компании ООО «Энергоконтроль». Сотрудники данной организации, ссылаясь на действия якобы в рамках заключенных договоров с «Владимирэнерго», предлагают произвести замену счётчика с оплатой стоимости и услуг по его установке на месте. Филиал «Владимирэнерго» официально заявляет, что с ООО «Энергоконтроль» ни договорных, ни каких-либо других юридически оформленных отношений не имеет! Данная организация использует название энергокомпании «Владимирэнерго» в своих целях и вводит общественность в заблуждение!



Филиал «Владимирэнерго» напоминает, что проводить проверку (осмотр) счетчиков электрической энергии может только ресурсоснабжающая организация, либо управляющая компания. Представители других организаций не имеют права проводить какие-либо действия (признавать пригодными или не пригодными для расчетов, требовать их замены) с приборами учета электрической энергии без добровольного согласия собственника!



При проведении проверки (осмотра) специалисты «Владимирэнерго» представляются и предъявляют служебное удостоверение. После проведения проверки счетчика энергетики выдают акт, в котором указываются итоги осмотра либо требование о его замене/поверке (если счетчик неисправен, либо истек срок поверки), и производят опломбирование прибора учета. При этом они не предлагают на месте оплатить денежные средства за установку прибора учета.



Стоит отметить, что в зоне деятельности филиала «Владимирэнерго» правом контрольной пломбировки приборов учета электроэнергии обладают только сотрудники этой энергокомпании. При самовольном срыве пломбы или установке пломбы сторонней организации, вместо расчетов по показаниям счетчика будет произведен расчет безучетного потребления электроэнергии в соответствии с действующим законодательством.



Для уточнения актуальной информации о состоянии счетчика электрической энергии потребители филиала «Владимирэнерго» могут обратиться в офисы обслуживания потребителей.



Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» призывает своих потребителей быть бдительными! Просим родственников и знакомых провести беседу с пожилыми людьми и рассказать им о порядке проведения проверки и замены приборов учета.



С 1 июля 2017 года в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 23.06.2017г. №550 филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Владимирской области. Для получения консультаций и ответов на вопросы по энергосбытовой деятельности во «Владимирэнерго» функционирует call-центр 8-800-234-72-72 (звонок бесплатный, ежедневно без выходных с 8 до 20.00).