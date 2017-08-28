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Отраслевые новости: Энергетика

Во Владимире стартовали соревнования профессионального мастерства энергетиков "Т Плюс"

Во Владимире стартовали соревнования профессионального мастерства энергетиков Т Плюс

28 августа 2017, 17:21
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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С 28 по 30 августа во Владимире будут проходить соревнования профессионального мастерства оперативного персонала тепловых электростанций с парогазовыми установками (ТЭС с ПГУ). Определять сильнейшего, а также лучших по профессии будут семь команд, представляющие регионы присутствия Группы «Т Плюс»: Владимирский, Кировский, Нижегородский, Пермский, Самарский, Свердловский и Удмуртский филиалы.

Подобные соревнования проводятся среди филиалов «Т Плюс» впервые. Необходимость отдельного конкурса для оперативного персонала ТЭС с ПГУ объясняется появлением большого количества подобных установок в регионах нашего присутствия. В рамках  масштабной инвестпрограммы за восемь лет компания «Т Плюс» построила 3 гигаватта мощностей, вложив в них свыше 128 млрд рублей. Работа на новом оборудовании требует специальной подготовки персонала, постоянного обучения и повышения квалификации, а также обмена опытом. «Цель соревнований - отработка передовых методов обучения, повышение уровня профессиональной подготовки и, как следствие, снижение количества инцидентов из-за ошибочных действий персонала», - отметил на открытии конкурса технический директор Группы «Т Плюс» Борис Архипов.

Соревнования будут проводиться по 7 этапам. Сценарии этапов охватят основные режимы работы электротехнического и тепломеханического оборудования ТЭС с ПГУ  - от нормативных до нештатных, ведение водно-химического режима станции, проверку готовности к локализации и ликвидации возгорания оборудования, а также оказание доврачебной помощи пострадавшему. Все этапы соревнований будут проходить на площадке Владимирской ТЭЦ-2.

Команда-победитель будет представлять Группу «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Москве в сентябре 2017 года.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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