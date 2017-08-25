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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Задолженность саратовских компаний перед ПАО "МРСК Волги" приближается к полумиллиарду рублей

Задолженность саратовских компаний перед ПАО МРСК Волги приближается к полумиллиарду рублей

28 августа 2017, 15:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ

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Среди компаний, за которыми числится дебиторская задолженность, «лидирует» ЗАО «СПГЭС». За три неполных последних месяца предприятие недоплатило межрегиональной сетевой компании свыше 264 млн. рублей, причем ситуация практически не меняется из года в год. В ПАО «МРСК Волги» готовы к диалогу и рассмотрению конструктивных предложений по выплате сложившейся задолженности. Однако СПГЭС не спешит решать проблему, тем самым демонстрируя, что подобное положение вещей компанию, видимо, вполне устраивает.

Еще один неизменный должник ПАО «МРСК Волги» - ЗАО «НЭСК» -накопил сумму, превышающую 38 млн. рублей. Предприятие постоянно не исполняет вовремя свои договорные обязательства.

Суммарно с августа 2016 года более 35 млн. рублей не выплатило «МРСК Волги» за услуги по передаче электроэнергии ООО «РТ-ЭТ».

В списке должников - «миллионеров» еще два контрагента – ООО «ЭнергоХолдинг» и ООО «ЭСК «Независимость» с суммами задолженности 2 млн. и 3 млн. рублей соответственно.

ПАО «МРСК Волги» намерена последовательно продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности. Для этого будут использоваться все предусмотренные действующим законодательством возможности.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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