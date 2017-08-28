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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Андрей Черезов провел выездное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики ДФО к работе в осенне-зимний период

Андрей Черезов провел выездное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики ДФО к работе в осенне-зимний период

29 августа 2017, 15:26
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018

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Заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел 25 августа 2017 года в г. Южно-Сахалинск совместное заседание Федерального штаба и штабов по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Дальневосточного федерального округа (далее – региональные штабы) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2017-2018 годов.

Выездные заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) ежегодно в период с августа по октябрь проводятся под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации во всех федеральных округах. На совещаниях подробно рассматриваются ход и актуальные вопросы подготовки к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода с учетом региональной проблематики. Данное заседание в ДФО положило начало серии совещаний 2017 года.

В заседании приняли участие представители Минэнерго России, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО, Ростехнадзора, Минвостокразвития, МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, руководство региональных штабов ДФО, федеральных и региональных энергокомпаний.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки электроэнергетической отрасли Дальневосточного федерального округа к предстоящему ОЗП, руководители региональных штабов и представители компаний доложили о результатах подготовки к нему, проинформировали о существующих проблемных вопросах.

Открывая заседание Андрей Черезов проинформировал его участников об основных целях развития электроэнергетической отрасли Дальневосточного федерального округа:

«Основной целью развития энергетической инфраструктуры ДФО на период до 2020 года является устранение инфраструктурных ограничений, рисков для социально-экономического развития округа и гарантированное удовлетворение перспективного совокупного спроса экономики и населения округа на электроэнергию.

Компания: Министерство энергетики РФ

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