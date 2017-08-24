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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Чувашэнерго" завершили реконструкцию ПС 35/6 кВ "Сура"

Энергетики Чувашэнерго завершили реконструкцию ПС 35/6 кВ Сура

29 августа 2017, 14:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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В ходе реконструкции подстанции 35/6 кВ «Сура» филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Чувашэнерго» была произведена замена силового трансформатора мощностью 10 МВА. Завершены работы по проведению пуско-наладочных работ и комплексного опробования оборудования.

Подстанция 35/6 кВ «Сура» введена в эксплуатацию в 1974 году. Данный энергообъект обеспечивает электроэнергией 1/3 населения города Алатырь – около 12 тыс. жителей. Кроме того, данная подстанция снабжает электроэнергией жилые и социально значимые объекты региона - школы, детские сады, больницы, род дом, МУП «Водоканал» (объект жизнеобеспечения), заводы «Электроавтомат», «Электроприбор», Кирпичный завод.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
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