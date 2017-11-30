Энергетики устранили невидимые дефекты оборудования в Адыгейском энергорайоне

VII шахматный турнир "ФСК ЕЭС"
29 августа 2017, 15:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Сотрудники филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Адыгейские электрические сети с помощью тепловизионного и ультрафиолетового обследования обнаружили и устранили 10 невидимых глазу дефектов оборудования подстанций и ЛЭП.
С использованием тепловизора и ультрафиолетовой камеры энергетики проверили 30 подстанций и более 88 км высоковольтных ЛЭП. Тепловизионное и ультрафиолетовое обследование применяется для обнаружения невидимых дефектов. С помощью инфракрасных и ультрафиолетовых лучей определяют место, характер и степень повреждения. Тепловизор и УФ-камера имеют высокую чувствительность и работают без контакта с оборудованием, что дает возможность проводить обследование без отключения энергообъектов.
Устранение неисправностей оборудования на ранней стадии увеличивает его срок службы, сокращает стоимость ремонтов и снижает необходимость их проведения.
– Наряду с удаленным обследованием энергообъектов в текущем году мы провели профилактические испытания подстанционного оборудования и химический анализ трансформаторных масел, с помощью которых выявили и устранили 19 дефектов. Для нас важно предупредить неисправность до ее визуализации, – рассказал директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.