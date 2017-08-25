ФСК ЕЭС обеспечила внешнее электроснабжение новой нефтеперекачивающей станции ВСТО

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29 августа 2017, 14:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обеспечила внешнее электроснабжение нефтеперекачивающей станции №29 трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Для передачи 10 МВт мощности НПС-29 компания построила от новой линии электропередачи 220 кВ «Нижне-Бурейская ГЭС – Архара» две одноцепные линии по 30 км каждая.
ФСК ЕЭС поэтапно осуществляет строительство и реконструкцию магистральных энергообъектов для внешнего электроснабжения объектов нефтепроводной системы ВСТО в Республике Саха (Якутия), Еврейской автономной и Амурской областях, Хабаровском и Приморском краев. Ранее ФСК ЕЭС создала энергетическую инфраструктуру, позволяющую перекачивать до порта Козьмино в Приморском крае 30 млн тонн нефти.
В настоящее время ведутся работы по внешнему электроснабжению НПС-23 и 26 в Амурской области и НПС-32 в Еврейской автономной области. Завершить работы по внешнему электроснабжению данных НПС намечено в течение 2019 года. Это создаст условия для увеличения объемов перекачки нефти по трубопроводной системе ВСТО.