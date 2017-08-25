 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Выставки, форумы

Фонд "Надежная Смена" принял участие в проведении смены "Шаг в будущее страны"

Фонд Надежная Смена принял участие в проведении смены Шаг в будущее страны

29 августа 2017, 14:52
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА

Обсудить на форуме

248 просмотров

10 августа стартовала смена «Всероссийского Форума Российского движения школьников» «Шаг в будущее страны». Фонд «Надежная смена» подготовил и провел серию обучающих мероприятий для участников смены. Всероссийский форум Российского движения школьников объединил более 500 школьников из 73 субъектов страны.

Цель форума –  формирование у подростков мотивации к персональному жизнетворчеству и активной социальной позиции. В рамках смены для участников организована насыщенная и интересная программа. Представитель Благотворительного фонда «Надежная смена» Галина Токарева провела мастер-класс на тему «Дизайн-мышление: будь создателем!».

Основная цель занятия - раскрытие творческого потенциала участников и обучение новым методам проектной работы на базе подходов дизайн-менеджмента и дизайн-мышления, разработанных в Стэнфордском университете. Ребята узнали, как осуществлять сбор и обработку информации, находить нестандартные решения проблем, генерировать и воплощать собственные идеи в различные проекты.

«Дизайн-мышление имеет много общего с созданием любого творческого продукта — книги, фильма, сценария, музыкальной композициии является ценным универсальным ресурсом для развития творческого потенциала как детей, так и взрослых», - отметила Галина Токарева.

Организаторами смены выступили Российское движение школьников, ФГБУ «Росдетцентр», Всероссийский детский центр «Орлёнок».

Компания: БФ "Надежная Смена"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!