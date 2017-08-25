Фонд "Надежная Смена" принял участие в проведении смены "Шаг в будущее страны"

Анонс RusCable Insider Digest
29 августа 2017, 14:52
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА
10 августа стартовала смена «Всероссийского Форума Российского движения школьников» «Шаг в будущее страны». Фонд «Надежная смена» подготовил и провел серию обучающих мероприятий для участников смены. Всероссийский форум Российского движения школьников объединил более 500 школьников из 73 субъектов страны.
Цель форума – формирование у подростков мотивации к персональному жизнетворчеству и активной социальной позиции. В рамках смены для участников организована насыщенная и интересная программа. Представитель Благотворительного фонда «Надежная смена» Галина Токарева провела мастер-класс на тему «Дизайн-мышление: будь создателем!».
Основная цель занятия - раскрытие творческого потенциала участников и обучение новым методам проектной работы на базе подходов дизайн-менеджмента и дизайн-мышления, разработанных в Стэнфордском университете. Ребята узнали, как осуществлять сбор и обработку информации, находить нестандартные решения проблем, генерировать и воплощать собственные идеи в различные проекты.
«Дизайн-мышление имеет много общего с созданием любого творческого продукта — книги, фильма, сценария, музыкальной композициии является ценным универсальным ресурсом для развития творческого потенциала как детей, так и взрослых», - отметила Галина Токарева.
Организаторами смены выступили Российское движение школьников, ФГБУ «Росдетцентр», Всероссийский детский центр «Орлёнок».