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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Колэнерго обеспечило электроснабжение филиала Нахимовского военно-морского училища

Колэнерго обеспечило электроснабжение филиала Нахимовского военно-морского училища

29 августа 2017, 16:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО

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 Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») обеспечил технологическое присоединение к электрическим сетям филиала Нахимовского военно-морского училища, расположенного в Первомайском округе Мурманска. Предоставленная мощность составила около 2,1 МВт.

Энергетики проложили две кабельные линии 6 кВ до здания училища протяженностью 587 м каждая. Источником  питания является ПС-4 110/35/6 кВ. В прошлом году для возможности подключения новых потребителей на подстанции проведена реконструкция с заменой двух силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА. В результате общая  мощность подстанции увеличена  на 30 МВА.

 «Для нас – это один из крупнейших проектов социальной направленности за последнее время. Мы выполнили все взятые на себя обязательства по технологическому присоединению объекта, внедрив оптимальные технические решения.  Подключение потребителей к электросетям и обеспечение надежного электроснабжения – приоритетные направления в работе Колэнерго», – отметил директор филиала Сергей Викулин.

Официальное открытие самого северного филиала Нахимовского военно-морского училища запланировано на 1 сентября. Сегодня мурманский филиал принимает первых воспитанников.

Для справки:

Филиал Нахимовского военного училища в Мурманске создан по поручению Президента России Владимира Путина.

Нахимовское военно-морское училище основано в Ленинграде в 1944 году. Ориентировано на подготовку воспитанников к учёбе в военных вузах. В 2016 году его филиалами стали президентские кадетские училища в Севастополе и Владивостоке. В Мурманске учебное заведение расположено на территории 17,7 гектаров в районе улицы Шевченко.

Комплекс зданий мурманского филиала на 560 мест будет построен в два этапа. В первую очередь возводятся трехэтажный учебно-административный корпус площадью около 15 тыс. кв. метров, столовая со встроенными помещениями дополнительного образования, трехэтажный спальный корпус на 240 мест, крытый спортивный комплекс с залами для игровых видов спорта,  гимнастики, спортивных единоборств,  тренажерным залом и медпунктом.

На втором этапе будут построены спальный корпус на 320 мест, спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком, крытый спортивный комплекс с трибунами и площадкой для игры в мини-футбол и тир.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"

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