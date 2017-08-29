Кубаньэнерго: энерговоры мешают развитию качества жизни региона

По инициативе Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний Россети) в администрации Тахтамукайского района Республики Адыгеи состоялась рабочая встреча, участники которой рассмотрели ряд актуальных вопросов электроснабжения. Главной темой стало энерговоровство.



На повестке дня также были несогласованные работы в охранных зонах ЛЭП, своевременная обрезка древесно-кустарниковой растительности на придомовых территориях и профилактическая работа по электробезопасности, особенно среди детей.



Стороны обратили внимание на участившиеся случаи нарушения электроснабжения и повреждения энергооборудования в результате ДТП, на проведение несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ с использованием крупногабаритной техники. С начала 2017 года на территории ответственности Краснодарских электрических сетей произошло 26 подобных случаев. Ущерб предприятию превысил 1,2 млн руб. Нарушители подвергли себя смертельной опасности и только по счастливой случайности никто не погиб.



Присутствующие на встрече обсудили и проблему «селфимании», которая захлестнула современных подростков. Желание произвести впечатление необычным фото нередко влечет за собой несчастные случаи и гибель подростков.



Представители Кубаньэнерго поделились с собравшимися анализом потребления энергии и фактической оплаты за нее. Цифры говорят, что энергопотребление в районе ежегодно увеличивается в среднем на 10%. Это огромный прирост. В стране есть целые регионы, где потребление электроэнергии настолько не увеличивается и за десяток лет. И такая динамика роста нагрузки должна подразумевать соразмерное развитие энергетической инфраструктуры. Следовательно, пропорционально потреблению должен увеличиваться и уровень оплаты. Однако статистика говорит об обратном.



– К сожалению, мы регулярно фиксируем факты бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии, а попросту – энерговоровства. Незаконные действия потребителей приводят к перегрузке и выходу из строя дорогостоящего оборудования. Нам ничего не остается кроме усиления работы по повышению платежной дисциплины и установки интеллектуальных систем учета. Мы надеемся, что все понимают: невозможно вести речь о развитии энергетической инфраструктуры, о повышении безопасности и качества жизни без соблюдения законодательства и элементарной порядочности, – отметил заместитель директора Краснодарских электрических сетей по развитию и реализации услуг Александр Харченко.