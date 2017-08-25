МРСК Центра примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя"

Анонс RusCable Insider Digest
29 августа 2017, 14:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА, РЭН-2017
ПАО «МРСК Центра» примет участие в международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». В составе экспозиции ПАО «Россети», ПАО «МРСК Центра» представит научно-исследовательскую разработку «Тренажер оперативного и эксплуатационного персонала на основе моделей виртуальной реальности трансформаторной подстанции». Виртуальный тренажер создан для безопасной и эффективной отработки профессиональных навыков оперативного персонала при переключениях на подстанциях 35-110 кВ. НИОКР является совместной разработкой МРСК Центра и Московского энергетического института.
Также на форуме «Российская энергетическая неделя» будут подведены итоги конкурса «МедиаТЭК-2017». Проекты сразу трех филиалов ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», «Курскэнерго» и «Ярэнерго» – вошли в число победителей регионального этапа третьего Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2017». Белгородцы с проектом «Азбука безопасности» и ярославцы с арт-проектом «Профилактика стороннего электротравматизма путем художественного оформления объектов электроэнергетики» стали победителями в конкурсной номинации «Безопасная энергия». Куряне с проектом «Энергетик – звучит гордо!» первенствовали в номинации «Популяризации профессии ТЭК». Победа в региональных этапах дала энергетикам возможность участвовать в решающем, федеральном этапе конкурса, где МРСК Центра уже представляет два проекта - «Зеленый РЭС» (номинация «Социальная и экологическая инициатива») и «Корпоративное издание: качественная информация, актуальность, вовлеченность, мотивация» (номинация «Лучшее корпоративное СМИ»). Оценивать проекты-финалисты будет экспертный совет.
Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве с 3 по 7 октября 2017 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 2026-р от 27 сентября 2016 года.
Цель Форума — демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития: газовой отрасли, нефтяной отрасли, угольной отрасли, нефтехимии, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Предшественником Российской энергетической недели является международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES, посвященный вопросам энергосбережения и внедрения энергоэффективных технологий. С 2012-го по 2016 год состоялось пять форумов, участниками которых стали представители ключевых производственных компаний и отраслевых государственных организаций.
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