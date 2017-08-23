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Отраслевые новости: Энергетика

"Мособлэнерго" снизило повреждаемость в консолидированных сетях

Мособлэнерго снизило повреждаемость в консолидированных сетях

29 августа 2017, 14:16
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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АО «Мособлэнерго» снизило показатель удельной повреждаемости в консолидированных электросетевых хозяйствах. С 2006 года, когда начался процесс консолидации, удельная повреждаемость снизилась в 2 раза. Из расчета на 100 километров линий в настоящее время в год происходит не более 6 внеплановых отключений. До момента вхождения в состав АО «Мособлэнерго» при той же протяженности линий на территориях муниципальных образований технологические нарушения происходили чаще: более 13 раз в год.

«Снижение повреждаемости достигается в условиях десятикратного увеличения зоны эксплуатационной ответственности АО «Мособлэнерго». Это означает, что даже при значительном увеличении объема электрических сетей компания повышает надежность электроснабжения потребителей, используя потенциал объединенного предприятия», – говорит главный инженер АО «Мособлэнерго» Сергей Царьков.

Кроме того, снизилось среднее время восстановления электроснабжения потребителей при аварийных отключениях: с 5 часов 32 минут в 2006 году до 1 часа 37 минут в 2017 году. Достичь этих результатов позволил целый комплекс действий, которые проводит компания на всей территории обслуживания. Так, в консолидированных электросетях проведена оптимизация структуры диспетчерского управления, внедрены единые технологические стандарты и усилен контроль за исполнением нормативов. Также единая система взаимодействия и взаимопомощи в аварийных ситуациях помогает решать оперативные вопросы в кратчайшие сроки.

По оценкам специалистов департамента оперативно-технологического управления, примерами влияния консолидации может служить целая серия успешных действий филиалов «Мособлэнерго» во время ликвидации последствий ледяного дождя в ноябре 2016 года, резких перепадов температур в зимние праздники 2016-2017 годов, ураганов в мае и июне 2017 года.

Компания: АО "Мособлэнерго"
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