На форуме "Армия-2017" Ростех подписал соглашения на 40 млрд рублей

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017» Ростех провел около 100 встреч с российскими и международными делегациями из 50 стран. Холдингами и организациями прямого управления Госкорпорации было подписано более 30 контрактов и соглашений на общую сумму около 40 млрд рублей.



На военно-техническом форуме «Армия-2017» Госкорпорация Ростех представила отдельный павильон, где экспонировались новейшие разработки холдингов кластера Вооружение: «Высокоточных комплексов», «Калашникова», Уралвагонзавода, «Сплава», «Техмаша». Кроме этого, в выставке принимали участие и холдинги авиационного кластера: «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация, концерн «Радиоэлектронные технологии», «Технодинамика», а также производители электронной продукции, входящие в Ростех: Объединенная «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Автоматика».



В числе самых заметных событий форума ─ подписание пяти долгосрочных контрактов между Министерством обороны России и Уралвагонзаводом на общую сумму 22,6 млрд рублей. В рамках госконтрактов стороны договорились о поставках основного боевого танка Т-90М в ряды российских вооруженных сил. Также впервые в российскую армию будут переданы боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор». Помимо поставок для армии нового оружия не прекращается и обслуживание уже имеющейся на балансе Минобороны техники, в частности, были заключены контракты по капитальному ремонту танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90.



Холдинг «Высокоточные комплексы» заключил с военным ведомством контракты на 4 млрд рублей, предусматривающие поставку первой партии БМП-3 с боевым модулем «Эпоха» и запчастей для зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Помимо этого КАМАЗ и Минобороны подписали соглашение на поставку арктических автомобилей КАМАЗ-5350.



В ходе форума «Рособоронэкспорт» подписал более десяти контрактов и соглашений, в том числе на поставку вертолетов Ми-171Ш в Республику Буркина-Фасо. Сейчас на вооружении этого государства находятся вертолеты Ми-17 и Ми-24П. Подписание новых контрактов свидетельствует о высокой надежности и хороших эксплуатационных качествах российской авиационной техники.



Новикомбанк в ходе форума заключил несколько договоров, в числе которых кредитные соглашения с концерном «Калашников», КБМ, КАМАЗом и НПО «Сплав». Кроме того, были подписаны соглашения об организации зарплатных проектов с концерном «Автоматика» и НПО» «Прибор». Общая сумма подписаний составила более 11,5 млрд рублей.