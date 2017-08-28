Объект "МРСК Урала" стал площадкой для реализации одного из проектов фестиваля "Длинные истории Перми-2017"

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29 августа 2017, 15:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА
Стену объекта «МРСК Урала»», расположенного в городе Перми по шоссе Космонавтов, украсило большое граффити. Проект по художественному оформлению ограждения территории производственной базы реализован в рамках фестиваля «Длинные истории Перми-2017», осуществленного при поддержке Правительства Пермского края и администрации города Перми.
Всего в рамках фестиваля «Длинные истории Перми-2017» благодаря стараниям 18 уличных художников из разных городов России на бетонных заборах в центральной части города появилось 16 монументальных граффити. В результате создана огромная галерея современного искусства под открытым небом.
Над уличными рисунками работали известные и начинающие художники из Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Саратова. Их картины разместились на 600 секциях заборов общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров.
Для создания «Длинных историй Перми-2017» было использовано более 2000 литров краски. Художникам помогали около ста волонтеров. Они чистили заборы от несанкционированных объявлений и афиш, грунтовали поверхность, размечали и проецировали картины на заборы.
«Мы решили не ограничивать художников общей темой – творцы сами придумывали, о чем рассказывать городу. В итог было воплощено 16 личных историй, очень разных и визуально, и концептуально. Это большая образовательная программа для города в области современной культуры, что очень важно», - отмечает арт-директор проекта Наиля Аллахвердиева.