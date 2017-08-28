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Новости компаний

Визит партнера компании "Изолятор" в Узбекистане

Визит партнера компании Изолятор в Узбекистане

29 августа 2017, 14:24
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

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Посещение партнером компании «Изолятор» в Узбекистане испытательного центра, слева направо: Виктор Кирюхин, Армен Бунятян и Максим Осипов

Посещение партнером компании «Изолятор» в Узбекистане испытательного центра, слева направо: Виктор Кирюхин, Армен Бунятян и Максим Осипов

Завод Изолятор

Завод Изолятор

21 августа 2107 года завод «Изолятор» посетил партнер компании «Изолятор» в Узбекистане Армен Бунятян.

Гостя принял руководитель направления по продажам в странах СНГ компании «Изолятор» Максим Осипов.

В рамках визита состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой начальник конструкторского бюро Виктор Кирюхин познакомил гостя с основными этапами производства высоковольтных вводов с RIP-изоляцией и с процессом испытаний готовой продукции.

Главной темой переговоров стало обсуждение перспектив и ключевых аспектов развития взаимовыгодных деловых отношений с ведущими компаниями электроэнергетики и электротехнической промышленности Узбекистана.

Электроэнергетика Узбекистана является базовой отраслью народного хозяйства республики и, обладая значительным производственным и научно-техническим потенциалом, оказывает весомое воздействие на развитие всего народнохозяйственного комплекса. Единая электроэнергетическая система Узбекистана полностью обеспечивает потребность объектов экономики и населения республики в электрической энергии. Узбекистан стал крупнейшей энергетической державой в Центрально-Азиатском регионе. Основным производителем электрической энергии в республике является Акционерное общество «Узбекэнерго» — специально уполномоченный орган в области электроэнергетики, обеспечивающий безопасное и надежное функционирование единой электроэнергетической системы страны и удовлетворение нужд потребителей в электрической энергии. Ведущим предприятием электротехнической промышленности Узбекистана является Чирчикский трансформаторный завод, который выпускает трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции классов напряжения 6, 10, 35 и 110 кВ мощностью от 25 до 63000 кВА.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Завод "Изолятор"

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