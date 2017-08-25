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Завод "Севкабель" - лучшее предприятие-2017 в отрасли промышленного оборудования и компонентов

Завод Севкабель - лучшее предприятие-2017 в отрасли промышленного оборудования и компонентов

29 августа 2017, 17:05
Рубрика: Новости компаний
Метки: СЕВКАБЕЛЬ

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Севкабель

Газета «Деловой Петербург», один из лидеров в сфере деловой журналистики в России, 28 августа в рамках премии «Предприятие Года-2017» наградила холдинг «Севкабель» почётным званием «Чемпиона отрасли» в разделе «Промышленность и компоненты».

Жюри отметило высокий уровень роста производительности, темпы внедрения программ для оптимизации производства, а также социальную ответственность компании перед городом.

Премия «Предприятие года» от «Делового Петербурга» проходит в России второй раз. Редакция совместно с экспертным жюри выбрали промышленные предприятия региона, которые вносят существенный вклад в развитие экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этом году в борьбе за лидерство участвовали около 200 крупнейших компаний региона.

Церемония вручения премии «Предприятие года-2017» состоялась 28 августа в Центральном Музее связи им. А. С. Попова (г. Санкт-Петербург).

От лица ГК «ООО «Севкабель» на церемонии присутствовал и получал награду генеральный директор Артём Юрьевич Пидник: «Мы благодарны изданию «Деловой Петербург» и бизнес-экспертам за высокую оценку наших трудов и за интерес к нашей работе. Сейчас наши смелые планы идут далеко вперёд – в сторону строительства нового, самого современного завода по производству кабельной продукции в мире, и для нас очень ценна общественная и политическая поддержка». 

Компания: ГК "Севкабель"
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