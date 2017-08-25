ООО "УГМК-Холдинг" и Республика Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве

Анонс RusCable Insider Digest
29 августа 2017, 17:30
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
28 августа ООО «УГМК-Холдинг» и Республика Татарстан заключили в Казани соглашение о сотрудничестве. Мероприятие прошло в рамках заседания Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Подписи под документом поставили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын.
Перед подписанием руководитель УГМК выступил на заседании Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов отметил, что компания поставляет широкую номенклатуру продукции, но необходимо отработать логистику по прямым поставкам. Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын согласился, что главное - решить вопросы логистики.
Рустам Минниханов рекомендовал компаниям «ТАИФ», «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», предприятиям электроэнергокомплекса Татарстана активизировать сотрудничество с уральской компанией, для чего установить прямые связи. По его словам, в случае больших объемов поставок можно договориться с РЖД по тарифам.
Генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин сообщил, что у научных учреждений Татарстана также есть ряд предложений по сотрудничеству.
Уральская горно-металлургическая компания (Свердловская область, г. Верхняя Пышма) имеет годовую выручку более полутриллиона рублей, насчитывает персонал в 100 тыс. человек. В состав УГМК входит более 40 предприятий в России и за рубежом. Это крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. Предприятия холдинга производят также свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, другие виды попутной продукции.
Основу компании составляет замкнутая технологическая цепочка по меди: от добычи сырья до производства готовой продукции на её основе (медная катанка, прокат, кабельно-проводниковые изделия, теплообменники).