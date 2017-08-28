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Отраслевые новости: Россия

Утверждена система управления реализации программы "Цифровая экономика"

Утверждена система управления реализации программы Цифровая экономика

29 августа 2017, 16:32
Рубрика: Россия
Метки: МИНКОМСВЯЗЬ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

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Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что документ, утверждающий функциональную структуру системы управления реализацией программы «Цифровая экономика», подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Проект постановления Правительства РФ разработан Минкомсвязью России и содержит правила разработки, мониторинга и контроля выполнения планов мероприятий по реализации программы. Также определены ответственные федеральные органы исполнительной власти по каждому из направлений реализации программы. Функции проектного офиса по реализации программы закреплены за автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» была подготовлена Минкомсвязью России во исполнение перечня поручений Президента РФ по реализации Послания Федеральному Собранию. Программа определяет цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики в России. Программа предполагает, что данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, и их эффективное использование является необходимым условием повышения конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета. Программа была принята распоряжением Правительства РФ №1632-р от 28 июля 2017 года.

Программой определены пять базовых направлений развития цифровой экономики в России на период до 2024 года: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность.

Компания: Минкомсвязь России

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