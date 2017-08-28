ДРСК подтвердила в суде законность отказа жителю Хабаровска в техприсоединении его дома

Суд общей юрисдикции признал незаконными требования жителя Хабаровска, желающего подключиться к сетям АО «ДРСК» (входит в Группу «РусГидро»), руководствуясь лишь фактом наличия вблизи своего земельного участка энергообъектов предприятия, несмотря на то, что данное обстоятельство не является исчерпывающим условием для осуществления технологического присоединения. Заявитель не принял в расчет несоответствие запрошенной им мощности высокому классу напряжения проходящей рядом воздушной линии 10 кВ, при котором необходимое подключение произвести невозможно. Суд встал на сторону сетевиков.



В октябре 2015 года гражданин обратился в хабаровский филиал ДРСК для подключения своего жилого дома, который находится в 140 метрах от подстанции 35/10 кВ «Р» (принадлежит ДРСК). По мнению хабаровчанина, близкое расположение подстанции гарантировало ему не только подключение к сетям ДРСК, но и применение к договору льготной ставки, размер которой составляет 550 рублей. Специалисты Хабаровских электрических сетей (ХЭС, филиал ДРСК), рассмотрев возможность техподключения к ПС 35/10 кВ «Р», были вынуждены отказать заявителю из-за несоответствия классов напряжения энергопринимающего устройства (дома) и самой подстанции. При этом энергетики ХЭС уведомили гражданина, что от его участка на расстоянии менее 500 метров находится линия электропередачи 0,4 кВ, принадлежащая иной сетевой компании, к сетям которой его дом может быть подключен за минимальную стоимость.



Однако, полученный ответ хабаровчанина не устроил, поэтому для защиты своих прав он обратился в суд и потребовал обязать ДРСК выполнить все необходимые мероприятия по подключению заявленного им энергопринимающего устройства. Главный аргумент истца – своевольная трактовка пунктов Правил тех.присоединения энергопринимающих устройств, согласно которым, если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. Суд в удовлетворении иска отказал, разъяснив жителю Хабаровска, что ДРСК не обязана заключать требуемый договор, поскольку ее энергообъекты с необходимым классом напряжения расположены дальше сетей другого предприятия.



По словам и.о. начальника юридического отдела ХЭС Дарьи Дружининой, позицию суда поддерживает и Министерство энергетики РФ.



- Минэнерго предлагает гражданам толковать положения Правил технологического присоединения в совокупности: заявители, реализуя свое право на подачу заявки в любую сетевую организацию на расстоянии до 300 метров или ближайшую сетевую компанию при большем расстоянии, должны обращаться лишь в те, что имеют соответствующие энергообъекты необходимого класса напряжения, а не любые объекты любой мощности, - пояснила Дарья ДРУЖИНИНА.