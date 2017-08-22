Кинешемские электрические сети "Ивэнерго" готовят энергообъекты к осенне-зимнему периоду

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30 августа 2017, 14:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
В производственном отделении «Кинешемские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» подвели промежуточные итоги выполнения ремонтной программы за 7 месяцев текущего года и подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2017-2018 гг.
С начала года специалисты производственного отделения отремонтировали 383 км линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения, произвели замену 197 опор на ВЛ 0,4-10 кВ, выполнили ремонт 112 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ (ТП). Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведена расчистка более 182 га трасс ВЛ.
Выполненные работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей и социально-значимых объектов, расположенных в Кинешемском, Заволжском, Лухском, Вичугском, Пучежском, Юрьевецком районах области.
На подстанциях 35/10 кВ «Золотилово» (Вичугский район) и 110/35/6 кВ «Кинешма-110» (Кинешемский район) осуществлена замена масляных выключателей на вакуумные, которые отличаются пожаро- и взрывобезопасностью, отсутствием шума при операциях, высокой коммутационной износостойкостью и повышенной степенью надежности. Модернизированное оборудование подстанций обеспечивает более надежную, эффективную работу и экологическую чистоту подстанций.
Кроме этого, в Кинешемском районе произведён ремонт оборудования подстанции 110/35/10 кВ «Журихино», от которой зависит электроснабжение сельхозпредприятий и жителей части Кинешемского, Юрьевецкого и Вичугского районов, а также надежность передачи электроэнергии между Ивановской и Нижегородской энергосистемами. На этом центре питания отремонтированы 3 выключателя 110 кВ, 8 выключателей 35 кВ, 5 выключателей 10 кВ.
Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду продолжаются во всех трех производственных отделениях филиала «Ивэнерго». Своевременная реализация ремонтной программы позволяет подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию оборудования в период нестабильных погодных условий, низких температур, обеспечить надежное электроснабжение потребителей Ивановской области и снизить потери электроэнергии в сетях.