Китай сократит зимой производство стали в целях борьбы со смогом

Министерство защиты окружающей среды КНР опубликовало план борьбы со смогом в период с октября по март, который относится к Пекину, Таньцзиню и еще 26 городам в провинциях Хэбэй, Шаньси, Шаньдун и Хенань.



В соответствии с этим планом содержание в воздухе крайне вредной для здоровья мелкодисперсной пыли PM2.5 должно быть снижено более чем на 15% по сравнению с прошлой зимой. Хотя предполагаемый уровень будет все равно выше, чем принято по международным стандартам. Так, в Пекине планируется уменьшить содержание частиц PM2.5 до 60 микрограмм на кубометр воздуха, тогда как норма Всемирной организации здоровья (ВОЗ) составляет 25 мкг на куб. м.



Чтобы достичь запланированных показателей, Министерство предписывает сократить на зиму производство в металлургической, цементной, коксохимической и других отраслях, отличающихся высоким уровнем загрязнения окружающей среды, а также уменьшить объемы сжигания и перевозок угля.



Администрации городов, в которых расположено большое число металлургических предприятий, в частности, Таншаня и Ханьданя, должны к октябрю текущего года разработать планы, направленные на сокращение производства стали, кокса и агломерата на 50% на время отопительного сезона (ноябрь-март), чтобы улучшить качество воздуха и избежать смога.



По мнению некоторых экспертов, властям этой зимой не придется прибегать к по-настоящему радикальным мерам по уменьшению выплавки чугуна и стали. Это объясняется тем, что в январе-феврале текущего года в ряде промышленных центров наблюдались рекордно высокие показатели содержания частиц PM2.5, поэтому выполнить план по их снижению на 15% будет не так сложно. Тем не менее, определенного сокращения производительности китайской металлургической отрасли этой зимой, скорее всего, не избежать.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»