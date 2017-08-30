Кубаньэнерго направит 7,5 миллиона рублей на подготовку к зиме энергообъектов Павловского района

RusCable.Ru проводит актуализацию
30 августа 2017, 13:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В 2017 году сотрудники филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (группа «Россети») подготовят к эксплуатации в зимний период свыше 40 единиц энергооборудования на территории Павловского района Краснодарского края. На сегодняшний день ремонтная программа выполнена на 90%.
В программу ремонтов вошли подстанции «Ленинодарская», «Атамановская», «Западная», «Труд», «Комсомолец», «Сосыка», «Хладобойня», «Прогресс». Филиал отремонтирует порядка 40 км воздушных линий электропередачи на территории станиц Павловская, Атамановская, Новолеушковская, Старолеушковская, Веселая, Украинская, поселка Северный, села Краснопартизанское и хутора Упорный. Всего будет отремонтировано 210 опор, заменено 1,3 тысячи устаревших изоляторов на современные стеклянные, 52,5 км неизолированного провода и 400 ответвлений в домовладения на новый, высокотехнологичный самонесущий изолированный провод (СИП) общей протяженностью около 8 км. Использование СИП существенно сокращает риск травматизма среди населения в случае несоблюдения правил электробезопасности и практически исключает несанкционированное подключение к электросети.
Кроме того, энергетики проведут капитальный ремонт и техническое обслуживание 150 трансформаторных подстанций.
Для предупреждения технологических нарушений из-за падений деревьев на провода проведена расчистка порядка 30 га вдоль трасс линий электропередачи механизированным способом с использованием специальной техники – мульчера. Еще 192 км трасс будут расчищены вручную – это связано с труднодоступностью местности.
Большинство работ выполняется собственными силами Тихорецких электрических сетей − без привлечения подрядных организаций. Общие затраты на ремонт оборудования составят 7,5 млн рублей.
− Летние месяцы для энергетиков – самая горячая пора. От полноты и качества проведенных ремонтов зависит надежность оборудования и бесперебойная поставка электроэнергии потребителям в осенне-зимний период, − говорит директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь. – Мы прилагаем все усилия, чтобы сформировать график ремонтов с минимальными неудобствами для потребителей, просим жителей района, руководителей сельскохозяйственных и иных предприятий относиться с пониманием к возможным временным ограничениям электроэнергии, связанным с ремонтными работами, и оказывать содействие энергетикам для беспрепятственного проведения работ на энергообъектах.