Кубаньэнерго подготовило к зиме более 160 км ЛЭП в Славянском энергорайоне

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30 августа 2017, 17:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Готовясь к грядущему осенне-зимнему сезону, Славянский филиал ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») отремонтировал 161,5 км воздушных линий (ВЛ) и 65 комплектных трансформаторных подстанций в распределительных сетях Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов. Эти энергообъекты обеспечивают потребителей 39 населенных пунктов.
Энергетики заменили на новые 90 дефектных опор, 46 км изношенного провода и более 950 изоляторов. Выполнили перетяжку проводов на всем протяжении отремонтированных линий, расчистили от сорной растительности более 5 га просек ВЛ. С применением самонесущего изолированного провода (СИП) смонтировали вводы в 579 домовладений.
– Осенне-зимний период – это всегда серьезный экзамен для энергетиков, и подготовка к нему – соответствующая. Мы направляем все усилия на то, чтобы в полном объеме подготовить энергооборудование к предстоящим пиковым нагрузкам, – отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Тимур Глушко.