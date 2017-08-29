"Ленэнерго" помогло собрать "Школьный портфель"

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30 августа 2017, 15:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Сотрудники ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») совместно с ленинградским областным отделением общероссийского благотворительного фонда «Российский детский фонд» провели акцию «Школьный портфель». Энергетики помогли школьникам из социально незащищенных и малообеспеченных семей Ленинградской области подготовиться к новому учебному году.
Идея акции – помочь нуждающимся детям встретить День знаний наравне с остальными сверстниками. В этом году специалисты «Ленэнерго» передали в фонд 30 укомплектованных школьных рюкзаков, 20 канцелярских наборов и одежду для школьников 1-11 классов. Еще 14 комплектов необходимых для учебы вещей переданы воспитанникам ГКОУ «Толмачевский детский дом».
«Участие «Ленэнерго» в этой доброй акции уже стало хорошей традицией. Ежегодно мы с большой радостью помогаем собрать школьников ко Дню Знаний. Надеемся, что приятные подарки помогут ребятам с энтузиазмом войти в новый учебный год, полный свершений», — отметил исполняющий обязанности генерального директора Роман Бердников.