Лучшая бригада отдела учета электроэнергии и оптимизации потерь Смоленскэнерго работает в г. Смоленске

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в августе 2017 года прошли соревнования профессионального мастерства среди работников отделов учета электроэнергии и оптимизации потерь всех районов электрических сетей (РЭС). Отборочные этапы, в которых приняли участие 26 команд - по одной из каждого РЭС филиала, прошли в разных районах области. Финальные соревнования состоялись на учебном полигоне «Лубня» Смоленского района. В них приняли участие 4 команды - победители отборочных соревнований.



Целями соревнований стали: оценка и повышение уровня профессиональной подготовки работников отдела учета электроэнергии и оптимизации потерь РЭС, обмен передовым опытом при проведении работ по инструментальной проверке трехфазных и замене однофазных приборов учета электроэнергии, а также демонстрация навыков при оказании первой помощи пострадавшему.



Каждая бригада состояла из мастера и электромонтера по эксплуатации электросчетчиков.



Соревнования состояли из 4 этапов. На первом этапе было проведено тестирование на знание нормативных и распорядительных документов. Второй этап показал, насколько правильно и оперативно бригады могут оказать первую помощь пострадавшему путем реанимационных действий. В рамках третьего этапа участники соревновались в правильности и скорости замены однофазных средств учёта, заведомо неисправных или признанных непригодными. В ходе заключительного, четвертого этапа проводилась инструментальная проверка трёхфазных приборов учёта электроэнергии прямого включения.



По результатам суммы баллов на всех этапах победителем стала бригада Смоленского городского района электрических сетей (РЭС). Второе место заняла команда Вяземского РЭС, третьими стали энергетики Сафоновского РЭС. Также были награждены званиями «Самый молодой перспективный работник» – Александр Леонов (электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда Хиславичского РЭС) и «Самый опытный работник» – Юрий Тувашов (электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда Смоленского городского РЭС).



Победителей наградил главный судья соревнований - заместитель директора по реализации и развитию услуг Смоленскэнерго Олег Бонадысев. Также в число судейской бригады вошли руководители и наиболее опытные специалисты управления учета электроэнергии, управления производственной безопасности и производственного контроля филиала, управления реализации услуг, управления технологических присоединений и управления взаимодействия с клиентами. Именно они на своих этапах оценивали не только качество выполнения заданий, но и оснащенность спецодеждой, защитными средствами, инструментом, приспособлениями, правильность заполнения документации, оперативность и точность выполнения алгоритма действий, умение докладывать о своих действиях при выполнении работ.



«Филиал проводит подобные соревнования второй год подряд. В прошлом году они прошли в октябре и показали работу бригад отделов учета электроэнергии и оптимизации потерь в непростых погодных условиях холодного времени года. В 2017 году мы решили провести состязания летом, чтобы проверить готовность работы в другой период. Сама программа соревнований состояла из заданий, с которыми специалисты сталкиваются постоянно. Мероприятие дало возможность обменяться опытом, узнать недочеты в работе, обратить внимание на скорость и слаженность работы членов бригады», - прокомментировал Олег Бонадысев.