МРСК Центра и Приволжья готовит электросетевой комплекс в Удмуртской Республике к осенне-зимнему максимуму нагрузок

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30 августа 2017, 17:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» приступили к завершающей стадии подготовки электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду (ОЗП).
В ходе работ энергетики капитально отремонтировали 3044,91 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) различного класса напряжения; были заменены 2011 опор ВЛ. Специалисты «Удмуртэнерго» провели комплексный ремонт 24 подстанций 35-110 кВ и ремонт 473 комплектных трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.
Для предотвращения отключений ВЛ из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведены расчистка и расширение 715,9 га трасс линий электропередачи.
Всего в 2017 году специалисты « Удмуртэнерго» планируют отремонтировать свыше 3928,92 километров воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 560 трансформаторных подстанций. Комплексный ремонт пройдет на 31 подстанции напряжением 35-110 кВ. От древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить 861,94 га трасс ЛЭП.
В рамках подготовки к ОЗП была проведена 101 противоаварийная и специализированная тренировка с оперативным персоналом и оперативно-ремонтным персоналом по координации и отработке действий в условиях низких температур.
Подготовка электросетевого комплекса региона проходит в соответствии с утвержденным планом мероприятий. Оценку готовности предприятия к ОЗП даст специальная межведомственная комиссия. Напомним, что своевременное и полное выполнение специалистами филиала «Удмуртэнерго» мероприятий ремонтной программы является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса, бесперебойного электроснабжения потребителей Удмуртской Республики.