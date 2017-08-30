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Отраслевые новости: Энергетика

Мордовский филиал группы "Т Плюс" продолжает капитальные ремонты на энергообъектах

Мордовский филиал группы Т Плюс продолжает капитальные ремонты на энергообъектах

30 августа 2017, 14:35
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В настоящее время на Пензенской ТЭЦ-1 полным ходом идет ремонтная кампания. В рамках программы «Re: Конструкция – 2017», энергетики приступили к работам по демонтажу шести сетевых насосов с последующей заменой на новые. Старые насосы находились в эксплуатации более 30 лет, имели большой физический износ и требовали периодического ремонта. Проведённая модернизация, сократит эксплуатационные расходы, создаст оптимальный режим работы для того, чтобы в холодный период центральная часть города Пензы и микрорайон Шуист лучше отапливались и выдерживали температурный график.

Кроме масштабных работ по техперевооружению и капремонту, Мордовский филиал «Т Плюс» проводит на Пензенской ТЭЦ-1 комплекс других мероприятий, направленных на повышение надёжности и экономичности работы оборудования. Это очистка тепломеханической инфраструктуры, ремонт оборудования тепловой автоматики и измерений и т.д. Также отремонтированы здания и сооружения станции, утеплен главный корпус, химический цех. Подготовлены к зиме объекты топливного хозяйства: обеспечена готовность подъездных железнодорожных путей и транспорта к приему и хранению мазута. Реализован комплекс мероприятий по выполнению требований взрывопожаробезопасности кабельного и топливного хозяйств, масляных систем турбоустановок и трансформаторов.

Ввод в работу отремонтированного оборудования позволит обеспечить надежное теплоснабжение и ГВС потребителей, как в летний период, так и в предстоящий отопительный сезон.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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