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Отраслевые новости: Россия

Наблюдательный совет ФРП одобрил займы по пяти проектам

Наблюдательный совет ФРП одобрил займы по пяти проектам

30 августа 2017, 17:53
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ФРП

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29 августа 2017 года состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда развития промышленности под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. На повестке дня стояло рассмотрение ряда крупных, импортозамещающих проектов.

Согласно правилам Фонда при сумме займа свыше 400 млн рублей проекты выносятся на обсуждение и утверждение Наблюдательным советом ФРП – высшим руководящим органом Фонда.

В ходе заседания были одобрены производства в сфере химической промышленности, а также в области потребительских товаров и бытовой химии, лекарственных средств и удобрений. Общая сумма займов ФРП по 5 проектам составит 2,5 млрд рублей.

Справка о Фонде развития промышленности

Фонд развития промышленности – создан в 2015 году по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1 и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 500 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Компания: Минпромторг РФ
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