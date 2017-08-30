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30 августа 2017, 16:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
29 августа генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин в рамках «Дней «Россетей» с рабочим визитом посетил Республику Бурятия. Во время визита Олег Бударгин провел встречи с исполняющим обязанности главы Республики Алексеем Цыденовым, крупнейшими потребителями электроэнергии региона и компаниями-застройщиками, местными производителями, представителями высших и средне-специальных учебных заведений по вопросам подготовки кадров для электросетевого комплекса, а также посетил ряд производственных профильных предприятий.
В рамках встречи с и.о. главы Республики Бурятия Алексеем Цыденовым и крупнейшими потребителями были рассмотрены ключевые вопросы, связанные с развитием электроэнергетического сектора экономики региона, обеспечением надежного энергоснабжения населения, промышленности, предприятий малого и среднего бизнеса.
Особое внимание было уделено консолидации электросетевых активов на территории Республики. Глава компании подтвердил готовность принять на баланс на устраивающих все заинтересованные стороны условиях муниципальные сети, обеспечив тем самым их качественную эксплуатацию и надежность.
Стороны также обсудили электроснабжение потребителей на изолированных и удаленных территориях, в том числе с помощью развития малой генерации. Отдельно участники совещания заострили тему электроснабжения животноводческих стоянок, 12% которых пока не электрофицированы.
По итогам встречи было принято решение к 1 декабря текущего года разработать комплексную программу развития электроэнергетики Республики с учетом планов социально-экономического развития региона на 15-20 лет.
«Если раньше наша главная задача в регионе заключалась в том, чтобы обеспечить надежность электроснабжения существующих потребителей, то сейчас и.о. главы Республики Алексей Цыденов предлагает комплексный подход, объединяющий решение текущих задач с перспективными и даже стратегическими, предполагающими интеграцию с соседними энергосистемами. На основании этой программы будут приняты конкретные шаги для выполнения наших совместных задач по развитию экономики региона», - заявил Олег Бударгин.
В ходе встречи были рассмотренны вопросы развития связей России и Монголии в сфере энергетики: компания «Россети» обсуждает с зарубежными коллегами строительство трансграничной линии электропередачи класса напряжения 500 кВ, которая может решить сразу несколько остро стоящих вопросов с электроснабжением российских и монгольских потребителей, на сегодняшний день лишенных доступа к качественной электроэнергии.
«У нас в перспективе - интеграция с энергосистемой Монголии. Долгое время проект был заморожен, но после недавнего визита Владимира Путина в Бурятию, во время которого Алексей Цыденов обсудил с главой государства важность строительства трансграничной линии электропередачи, он находится в стадии активной проработки. Сейчас есть прямое поручение президента разработать мероприятия по усилению энергетических связей. И надеюсь, что производственные силы республики помогут нам реализовывать этот проект с позиции науки, проектирования и реализации», - сказал генеральный директор компании «Россети».
Ранее Владимир Путин дал поручение Минэнерго РФ проработать вопрос поставок электроэнергии из Бурятии в Монголию как альтернативу строительства ГЭС на Селенге.
Не остался в стороне и вопрос налаживания более тесных контактов с местными производителями, готовыми поставлять продукцию для нужд энергетиков. Годовой объем закупок МРСК Сибири (дочерняя структура "Россетей") превышает 2,3 млрд рублей, и часть потребности могли бы на рыночных условиях обеспечивать предприятия Бурятии.
«На встрече с руководителями предприятий были озвучены предложения по поставкам электротехнической продукции, железобетонных конструкций, производства деревянных опор ЛЭП из лиственницы. Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение выразило готовность наладить серийный выпуск приборов для систем интеллектуального учета электроэнергии, - отметил и.о. главы Республики Алексей Цыденов. - Уверен, сегодняшняя встреча позволит выйти на новый уровень взаимодействия с "Россетями". Мы ориентированы на долгосрочное конструктивное сотрудничество».
В ходе совещания был также поднят вопрос бесперебойного энергоснабжения отдаленных населенных пунктов республики. Олег Бударгин поручил «Бурятэнерго» до 15 ноября предпринять все необходимые шаги для обеспечения качества и надежности подачи электроэнергии потребителям в данных районах.
По-прежнему важной задачей для энергетиков региона является привлечение в филиал МРСК Сибири - «Бурятэнерго» квалифицированных молодых специалистах. Решить эту проблему в ближайшее время помогут профильные вузы и ссузы Бурятии.
Совещание с руководителями образовательных учреждений прошло в новом здании Городского РЭС. Договоренности о сотрудничестве были зафиксированы в протоколе, подписанном по итогам встречи генеральным директором компании «Россети» Олегом Бударгиным и и.о. главы Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.
В частности, достигнута договоренность о том, что «Россети» рассмотрят возможность строительства учебного электросетевого полигона на базе Бурятского республиканского индустриального техникума.